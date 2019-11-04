罗永浩回应被列入老赖名单；微信回应iOS13. 2 频繁杀后台；22家电商被约谈

罗永浩回应被列入老赖名单

昨日晚间，针对被列入“老赖”名单一事，罗永浩回应称：“自 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务。为了挽救公司，我签了个人无限责任担保的 1 个多亿。尽管扛着 6 个亿的债务往前走，但我也一直坚持没有让公司破产清算。好消息是在过去的 10 个月里，我们已经还掉了 3 个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。”

罗永浩表示，这期间各家债权方一直不断的债务追讨，和由此产生的各种诉讼，是他们合情合理合法的正当权利，无可厚非。

最后，罗永浩向债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们表示了歉意：给大家添麻烦了，真是对不起。罗永浩称，会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。

微信回应iOS13. 2 频繁杀后台

近日，针对iOS13. 2 频繁杀死后台进程一事，微信团队表示，升级到iOS13. 2 版本，可能会导致App(如微信)在回到手机桌面或锁屏后被系统关闭，下次打开需要重新启动App。建议先不升级iOS版本，或耐心等待问题修复。

此外，微信方面还表示，我们收到少量用户反馈，用户在升级 iOS 13.2 版本后，App (如微信)回到手机桌面或锁屏后可能会被系统关闭，下次打开需要重新启动。目前，我们已找到解决方案，并正在紧急联调测试中，会尽快修复完成。请大家耐心等待。

22 家电商被约谈

11 月 1 日，上海市市场监管局等部门召集拼多多、美团点评、国美在线、小红书、饿了么、健一网、药房网、途虎养车、洋码头等 22 家本市重点电商企业召开“规范‘双十一’网络集中促销活动”行政约谈会，督促电商企业落实有关要求，规范促销行为。

会上，相关部门通报了今年以来网络市场发展和监管情况，包括：存在虚假宣传等问题、部分商品存在质量问题、部分经营者不履行合同约定，随意更改促销活动规则、部分电商平台对入驻商家的资质核验不严，对海量商品服务的信息管控不力等。

对此，相关部门要求电商企业：自觉遵守《电子商务法》《价格法》《产品质量法》《消费者权益保护法》等法律法规、提前制定促销活动订单饱和、物流配送及网络安全事件等应急预案、畅通客户服务热线，及时处理消费者投诉和商标权利人投诉。



