罗永浩回应被列入老赖名单：在未来会把债务全部还完

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息：今日晚间，针对被列入“老赖”名单一事，罗永浩回应称：“自 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务。为了挽救公司，我签了个人无限责任担保的 1 个多亿。尽管扛着 6 个亿的债务往前走，但我也一直坚持没有让公司破产清算。好消息是在过去的 10 个月里，我们已经还掉了 3 个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。”

罗永浩表示，这期间各家债权方一直不断的债务追讨，和由此产生的各种诉讼，是他们合情合理合法的正当权利，无可厚非。

最后，罗永浩向债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们表示了歉意：给大家添麻烦了，真是对不起。罗永浩称，会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。

此前，据丹阳市人民法院限制消费令显示，北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被限制消费，包括：出行不能坐飞机、列车软卧及高铁等。

以下为罗永浩回应全文：

一个“老赖”CEO的自白

自 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务，其中包括在公司最艰难的时候，为了挽救公司，我签了个人无限责任担保的 1 个多亿。

按照现代公司法的基本原则，有限责任公司因经营困难、资不抵债时，申请破产清算，然后重新创业会轻松很多。(事实上多数的连环创业者都是这么做的)但我不想这样做，因为破产清算会让很多当年帮助过我们的债权方或债权方负责人，以及我们的投资者，彻底失去希望。所以，尽管扛着 6 个亿的债务往前走，显然要比轻装上阵困难得多，但我也一直坚持没有让公司破产清算。

好消息是在过去的 10 个月里，我们已经还掉了 3 个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。

这期间各家债权方一直不断的债务追讨，和由此产生的各种诉讼，是他们合情合理合法的正当权利，无可厚非。从另一个角度，这期间公司质押股权和变更法人之类的行为，也是为了还债工作所必须的继续经营需要(比如不能坐飞机和高铁会严重影响商务工作效率)，不是为了赖掉公司债务。如前所述，实际上合理合法地赖掉公司债务的最省事方法就是破产清算(这样我就只还我个人签了担保的部分就可以了)，而不是成为所谓的“老赖”。

在这里向我们的债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们表示我由衷的歉意：给大家添麻烦了，真是对不起。

最后，我会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，我个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。马克吐温和史玉柱能做到的，我也能做到。

当然，锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用“smartisan”品牌，也许不能用“坚果”品牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。创业维艰，过程难免窘迫狼狈，但不管身上是血是汗是屎是尿，只要战士不下战场，一切都有可能……何况最后实在不行，该战士还可以“卖艺”还债^_ ^请大家放心。

锤子科技CEO罗永浩