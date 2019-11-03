“扫一扫”分享到微信

见闻

罗永浩被执行限制消费令 不得选择飞机二等以上舱位

2019-11-03 17:56 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

罗永浩，锤子手机

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息：据丹阳市人民法院限制消费令显示，北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被限制消费，包括：出行不能坐飞机、列车软卧及高铁等。

限制消费令显示，丹阳市人民法院于 2019 年 09 月 04 日立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案，因北京锤子数码科技有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对北京锤子数码科技有限公司采取限制消费措施，限制北京锤子数码科技有限公司及单位(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)罗永浩不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：

(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;

(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;

(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;

(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;

(五)购买非经营必需车辆;

(六)旅游、度假;

(七)子女就读高收费私立学校;

(八)支付高额保费购买保险理财产品;

(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

QQ截图20191103175501.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

王思聪 普思投资 王思聪清空微博

王思聪清空微博？只是设置仅半年可见

· 王思聪 普思投资 王思聪清空微博
苏宁 唯品会 电子烟

苏宁、唯品会等部分电商平台已下架全部电子烟产品

· 苏宁 唯品会 电子烟
比特大陆 比特大陆内部邮件 比特大陆调薪

比特大陆发布最新内部邮件：陆续启动全员调薪

· 比特大陆 比特大陆内部邮件 比特大陆调薪
微信 iOS 苹果

微信回应iOS13.2频繁杀后台：建议先不升级 已找到解决方案

· 微信 iOS 苹果
LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

· LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤
网购 双十一 红包

听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

· 网购 双十一 红包
双十一 网购 代花钱

00后推出代花钱服务 替“有钱没闲”的人剁手双十一

· 双十一 网购 代花钱
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
查看更多
﻿

编辑推荐

微信回应iOS13.2频繁杀后台：建议先不升级 已找到解决方案

[见闻]· 11月02日

支付宝小程序上线“文本与图片内容安全”能力

[见闻]· 11月02日

拼多多、美团、饿了么等22家电商被约谈 要求规范促销行为

[见闻]· 11月02日

福禄、悦刻回应禁止网售电子烟：坚决支持 全力配合

[见闻]· 11月02日

“程序员锁死服务器导致公司倒闭”案今日开庭审理

[动态]· 11月01日

极简主义四摄旗舰 坚果 Pro 3精美图赏

[数码]· 11月01日

报告：比特币美国用户数量已超比特币最大供应量

[见闻]· 11月01日

广电总局：双11电商直播不得夸大其辞欺诈误导消费者

[见闻]· 11月01日