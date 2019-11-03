罗永浩被执行限制消费令 不得选择飞机二等以上舱位

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息：据丹阳市人民法院限制消费令显示，北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被限制消费，包括：出行不能坐飞机、列车软卧及高铁等。

限制消费令显示，丹阳市人民法院于 2019 年 09 月 04 日立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案，因北京锤子数码科技有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对北京锤子数码科技有限公司采取限制消费措施，限制北京锤子数码科技有限公司及单位(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)罗永浩不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：

(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;

(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;

(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;

(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;

(五)购买非经营必需车辆;

(六)旅游、度假;

(七)子女就读高收费私立学校;

(八)支付高额保费购买保险理财产品;

(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。