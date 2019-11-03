比特大陆发布最新内部邮件：陆续启动全员调薪

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息：据界面新闻报道，昨日，比特大陆向员工发布了一封内部邮件，比特大陆在邮件中公布了 2019 年度调薪计划，从 2019 年11 月 4 日起陆续启动。根据计划，此次调薪将覆盖不低于80%的员工。

此外，该邮件还显示，此次调薪会逐个团队陆续实施，而不是等到全部的方案制定完毕再实施。因此各个团队收到有关方案通知的时间会有时间先后的差别，但并不会影响调薪的生效日期，该日期统一为 2019 年 11 月 1 日。以此次调薪计划为起点，比特大陆还将启动设计更灵活、更弹性的员工激励与认可方案，鼓励合伙人精神，共同享受经营成果。

10 月 29 日，比特大陆创始人吴忌寒发布内部邮件称，詹克团已被解除在比特大陆的一切职务，比特大陆任何员工不得再执行詹克团的指令，不得参加詹克团召集的会议，如有违反，公司将视情节轻重考虑解除劳动合同;对公司经济利益造成损害的，公司将依法追究民事或刑事责任。

对此，比特大陆回应称，比特大陆在吴忌寒先生的领导下，必将回归初心、聚焦主业，有序横向发展。

以下是内部邮件全文：

各位亲爱的同事，大家好!

非常感谢大家一直以来的辛勤工作，比特大陆的每一-份成绩与您密不可分。

近期，比特大陆集团 2019 年度调薪计划，已由CEO审核通过，并经集团董事会批准，同意进入方案制定阶段。从 2019 年11 月 4 日起，陆续启动 2019 年度调薪。根据计划，此次调薪将覆盖不低于80%的员工。

我们倡导正直诚实、实事求是的工作态度。我们力求客观公正，激励有效。结合公司当前情况，此次调薪会逐个团队陆续实施，而不是等到全部的方案制定完毕再实施。因此各个团队收到有关方案通知的时间会有时间先后的差别，但并不会影响调薪的生效日期，该日期统一为 2019 年 11 月 1 日。

我们将改变上级决定一切的评价思想。在本次调薪以及后续的其它评议中，原则上将恢复我们创业之初采用的 360 度评价思想，以更全面客观的呈现每一位员工的能力和业绩，以期建立团队协作、平等自由、追求真理的科技企业工作氛围。

同时，以此次调薪计划为起点，我们还将启动设计更灵活、更弹性的员工激励与认可方案，鼓励合伙人精神，共同享受经营成果。也期望大家在工作上能更专注、更聚焦、更有创新和突破，共同在比特大陆打造属于我们每一个人的辉煌。