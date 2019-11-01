谷歌将推Chrome 79测试版，新增标签冻结、剪贴板共享等功能

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:据9to5google报道，在Android、Mac、 Windows以及 Linux版本的Chrome78 发布后，谷歌下一款浏览器测试版Chrome 79 beta也即将推出。



据悉，Chrome 79 测试版的特色功能包括：桌面上的“标签冻结”(Tab freezing)以节省资源，共享剪贴板，以检测DNS-over-HTTPS(DoH)。

其中，“标签冻结”(Tab freezing)功能可以节省内存、中央处理器和延长电池寿命。此功能适用于Mac、 Windows、和Linux浏览器，以及Chrome OS。在后台停留超过五分钟的标签将被冻结，无法执行任务。

此外，谷歌正在研究计算机和安卓系统之间的共享剪贴板功能，可从右键菜单中使用功能。复制的文本可以在登录同一个广告账号以及开启 Chrome Sync 的设备上共享。文本是端到端加密的，谷歌并不会获取内容。

此外，Chrome 79 还将为1%的用户提供一个实验，让他们能够通过DNS-over-HTTPS建立安全的dns连接，这可以防止用户遭跟踪和恶意重定向。