“扫一扫”分享到微信

见闻

扎心！iOS 13.2被曝频繁杀后台 或与内存管理有关

2019-11-01 15:25 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

iOS (3)

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:自苹果iOS 13 九月中旬发布以来，就不断出现一些bug。现在，有iPhone用户抱怨该操作系统存在另一个可能与bug有关的问题。

MacRumors报道，许多iOS 13 用户反馈，该操作系统越来越频繁杀后台，使得YouTube等应用在重新打开后更频繁地重新加载，连刚发布的iPhone 11 和 11 Pro也中招。

该问题似乎跟RAM管理有关，某些用户在切换到另一个可能占用更多内存的APP(例如相机或iMessage)后，在短短几秒钟就失去了应用程序的进度。让人奇怪的是，由于出色的组件和软件优化，iPhone 在此方面应该变得更好，而不是更差。

目前尚不清楚这是iOS 13 中的漏洞，还是与iOS最新版本iOS 13. 2 有关的问题，也可能与该软件在旧版iPhone上的运行方式有关。但是有报告称，即使在iPhone11 和iPhone 11 Pro机型以及iPad Pro上，RAM管理问题仍然存在。这可能是由于新相机系统的内存占用过大，尤其是在Pro设备上需要计算更多摄像元素和额外的相机镜头。

RAM管理不善的最大问题是，用户在执行任务时，例如在Outlook中编写电子邮件或观看YouTube视频，一旦切换到其它应用之后编写的件内容或者视频进度就没了。部分用户反馈称，当他们切换到Spotify或相机时候，丢失了电子邮件的全部草稿。而一些用户则称iOS系统也忘记了原先在YouTube视频时间进度。

现在很难确定导致这个问题的真正原因，只希望苹果能在未来的更新中解决这一问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

VPN 翻墙 IP地址

男子提供非法VPN服务被批捕 涉案金额达120余万元

· VPN 翻墙 IP地址
邮政 快递 物流

国家邮政局：第三季度 第三季度快递服务有效申诉率下降

· 邮政 快递 物流
哈啰出行 双链通 网商银行 区块链 贷款

哈啰出行宣布接入“双链通” 供应商可直接从银行获得贷款

· 哈啰出行 双链通 网商银行
京东数科 百度地图 二维码

京东数科与百度地图达成合作 百度地图用户可刷京东支付“二维码”乘车

· 京东数科 百度地图 二维码
LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

· LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤
网购 双十一 红包

听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

· 网购 双十一 红包
双十一 网购 代花钱

00后推出代花钱服务 替“有钱没闲”的人剁手双十一

· 双十一 网购 代花钱
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
查看更多
﻿

编辑推荐

格力电器新增折叠屏手机专利 法律状态为授权

[见闻]· 11月01日

扎心！iOS 13被曝频繁杀后台：开个相机视频就没了

[见闻]· 11月01日

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

[趣咖]· 11月01日

华为 MatePad Pro 平板电脑曝光，类似打孔版「iPad Pro」

[见闻]· 11月01日

上汽集团：正打造全球首辆5G汽车 明年4月份发布

[见闻]· 11月01日

腾讯回应火锅视频遭整体裁撤：并未裁撤 团队并入腾讯视频

[见闻]· 11月01日

Google 的「.new 短网址」将会开放给第三方网站使用

[见闻]· 11月01日

尾号88888手机号被法院拍卖抵债 拍出成交价近10万

[见闻]· 11月01日