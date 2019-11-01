扎心！iOS 13.2被曝频繁杀后台 或与内存管理有关

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:自苹果iOS 13 九月中旬发布以来，就不断出现一些bug。现在，有iPhone用户抱怨该操作系统存在另一个可能与bug有关的问题。



据MacRumors报道，许多iOS 13 用户反馈，该操作系统越来越频繁杀后台，使得YouTube等应用在重新打开后更频繁地重新加载，连刚发布的iPhone 11 和 11 Pro也中招。

该问题似乎跟RAM管理有关，某些用户在切换到另一个可能占用更多内存的APP(例如相机或iMessage)后，在短短几秒钟就失去了应用程序的进度。让人奇怪的是，由于出色的组件和软件优化，iPhone 在此方面应该变得更好，而不是更差。

目前尚不清楚这是iOS 13 中的漏洞，还是与iOS最新版本iOS 13. 2 有关的问题，也可能与该软件在旧版iPhone上的运行方式有关。但是有报告称，即使在iPhone11 和iPhone 11 Pro机型以及iPad Pro上，RAM管理问题仍然存在。这可能是由于新相机系统的内存占用过大，尤其是在Pro设备上需要计算更多摄像元素和额外的相机镜头。

RAM管理不善的最大问题是，用户在执行任务时，例如在Outlook中编写电子邮件或观看YouTube视频，一旦切换到其它应用之后编写的件内容或者视频进度就没了。部分用户反馈称，当他们切换到Spotify或相机时候，丢失了电子邮件的全部草稿。而一些用户则称iOS系统也忘记了原先在YouTube视频时间进度。

现在很难确定导致这个问题的真正原因，只希望苹果能在未来的更新中解决这一问题。