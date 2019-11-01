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80万粉丝Instagram博主因操纵“中东比特币”骗局被捕

2019-11-01 10:46 稿源：站长之家  0条评论
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诈骗

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:TNW消息，住在迪拜的加拿大男子Aziz ‘Com’ Mirza已被当局逮捕，并被指控通过一系列快速致富计划欺骗投资者，包括一个基于房地产的加密货币Habibi Coin，曾号称为“中东比特币”。

报道称，Mirza自称是一名连续创业者、导师、影响者和慈善家。迪拜警方于 10 月 27 日正式拘留Mirza，在这之前一名阿联酋居民报警称其因Mirza骗局损失了超过 15 万美元。

早在今年 4 月份，就有一项调查揭示了Mirza骗取全球各地的受害者，让他们参与到一点都不可信的房地产项目和毫无价值的加密货币项目Habibi Coin。

据称，Mirza和他的兄弟Rafaqat ‘Rocky’ Mirza在 2015 年成立了在线投资平台MEN，并推出了一项名为Leverage Programme (杠杆计划)的投资计划，对外宣称可保证一年内“财务自由”。

2017 年，平台开始引诱成员投资 5000 欧元加入平台，一开始就有 300 人报名，几个月又新增了1， 200 人。

Mirza还声称其经营了加密货币、科技领域、房地产、汽车等领域几家公司。此外，Mirza经过认证的Instagram账户粉丝超过 80 万，分享了一种无比奢华的生活。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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