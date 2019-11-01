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大三运营商首批50个5g商用城市名单出炉

2019-11-01 10:41 稿源：站长之家  0条评论
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运营商

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息：今日，中国电信正式公布了5G商用首批开通50城名单。

分别为：北京、天津、上海、重庆、石家庄、雄安、太原、晋城、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、南昌、鹰潭、济南、青岛、郑州、南阳、武汉、长沙、株洲、广州、深圳、佛山、东莞、南宁、柳州、海口、琼海、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐

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昨日，移动联通陆续发布了 50 个5G商用城市名单。

中国联通：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都、宁波、温州、嘉兴、绍兴、东莞、佛山、中山、珠海、无锡、常州、南通、沈阳、长沙、大连、兰州、福州、石家庄、太原、西宁、西安、厦门、贵阳、雄安、呼和浩特、南宁、海口、哈尔滨、南昌、合肥、银川、昆明、长春、泉州、柳州、鹰潭、乌鲁木齐

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中国移动：北京、天津、上海、重庆、石家庄、雄安、太原、晋城、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、南昌、鹰潭、济南、青岛、郑州、南阳、武汉、长沙、株洲、广州、深圳、佛山、东莞、柳州、南宁、海口、琼海、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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