FF回应贾跃亭申请破产前买2千万豪宅：纯属谣言

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息：昨日，有外媒报道称， 8 月贾跃亭在申请破产前新买了一套价值 300 万美元的大豪宅。这个占地 3300 平方英尺的住宅就位于洛杉矶帕洛斯·维德斯半岛的山上。

此外，该媒体还称，贾跃亭现持L- 1 签证，该签证适合于中国各类企业到美国经商，但前提是其公司必须运转良好，这意味着贾跃亭可能将被迫回国。贾跃亭仍对FF某些决定拥有否决权，将继续担任公司首席产品和用户官。

据36氪报道，对此，FF公关负责人回应称，所谓的贾跃亭在破产重组前的今年 8 月份买下了 300 万美金的豪宅纯属谣言。由于贾总目前已经提交个人破产重组申请，任何所谓的通过大宗消费或者代理人转移资产的行为都会追溯到两年前，隐瞒不报就是欺诈而直接导致重组失败，所谓的报道是严重缺乏常识的造谣。

10 月 14 日，贾跃亭债务处理小组发布了《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》，声明显示，贾跃亭已于美国当地时间 10 月 13 日主动申请个人破产重组。

声明还显示，贾跃亭90%以上的债务都是替公司担保的债务，自从被某债权人超额冻结(远远大于欠债总额)所有贾跃亭和乐视的资产及银行经营账户已直接导致公司无法正常运营，直至乐视崩塌以来，截至目前贾跃亭已替公司偿还债务超 30 亿美金，待偿还债务总额约为 36 亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为 20 亿美金。