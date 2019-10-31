注意了！骗子利用虚假语音邮件窃取Office 365登录凭证

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:据TNW报道，McAfee安全研究人员发现了一个新的新的网络钓鱼活动，网络诈骗分子通过虚假语音邮件欺骗受害者，并窃取他们的Office365 邮件登录凭证。



据介绍，该骗局主要利用欺诈性电子邮件附件，附件中包含一个HTML文件附件，假装通知受害者他们错了一个电话，同时请求登录他们的帐户以访问语音邮件。当受害者加载该文件时，它会自动播放虚假语音邮件，同时将用户重定向到网络钓鱼网站，提示用户登录他们的帐户。受害者在输入密码后，会收到一条成功的登录消息，并被重定向到合法的office.com网站。

在这个过程中，攻击者借机窃取登录信息，包括电子邮件地址、密码、 IP地址和位置。这一活动目标对象是金融、信息技术服务、零售和保险等不同垂直行业的中层管理人员和高管人员。

研究人员称，攻击者的目标是获取尽可能多的证书，获取潜在的敏感信息，并假冒员工打开文件，这可能会对公司造成非常大的损失。一旦受害者重复使用相同的密码，可能会造成更严重后果，容易受到更有针对性的攻击。

目前，Office365 每月有超过1. 8 亿活跃用户，已成为复杂网络钓鱼攻击的主要目标。建议相关用户应谨慎打开不明来源邮件，以免上当!