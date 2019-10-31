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谷歌Chrome“重度广告”拦截工具开发进展 或晚于Chrome 80发布

2019-10-31 11:44 稿源：站长之家  0条评论
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Chrome

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:此前报道，谷歌正在开发一种让Chrome浏览器屏蔽网络上一些过度占用宽带和CPU资源的“重度广告(heavy ads)”拦截工具，通常这些广告会降低浏览器的速度。 

Chrome现有的广告拦截器会屏蔽整个页面的广告，而新的“重度广告(heavy ads)”拦截器只专门处理有问题的广告。当页面出现大量占用资源广告，这些广告就会将会被“删除通知”和“详细信息”按钮所取代。目前，已经有关于该拦截工具更多详细信息。

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9to5google最新报道，TechDows的员工发现，谷歌已经添加了两个与Chrome的“重度广告(heavy ads)”拦截工具相关的标志。第一个标志只是启用/禁用重度广告拦截器，其功能主要为：

干预“重度广告”：卸载占用过多设备资源的广告。

第二个标志允许用户出于调试目的禁用拦截工具的内置隐私保护。这些保护措施防止恶意广告在Chrome“卸载”大量广告时获取用户计算机/网络的详细信息，主要如下：

禁用重度广告隐私缓解措施：禁用重度广告干预的隐私缓解。这使得干预具有确定性，但这仅用于调试。

目前，标志仅出现在最新的Chrome Canary build版本中，这款重度广告拦截器很可能会晚于 Chrome80 发布。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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