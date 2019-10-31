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强脑科技回应浙江小学生戴头环监控走神：非监控学生产品

2019-10-31 10:51 稿源：站长之家  0条评论
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儿童，在线教育

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息：近日，有媒体报道称，浙江金华一小学应用监控走神的头环，该设备可以评判学生是否集中注意力。

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针对上述报道，该产品BrainCo(强脑科技)发布声明回应称，赋思头环是一款用神经反馈训练的原理，训练学生提升专注力的仪器，并非用来监控学生的产品。我们认为，帮助学生的产品才有市场，而监控学生的产品不会有市场。

QQ截图20191031105002.jpg

以下为强脑科技声明全文：

强脑科技声明

近日，有媒体爆料强脑科技的赋思头环在学校被用来监控学生。赋思头环是一款用神经反馈训练的原理，训练学生提升专注力的仪器，并非用来监控学生的产品。我们认为，帮助学生的产品才有市场，而监控学生的产品不会有市场。

强脑科技是一家全球领先的脑机接口技术公司，致力于探索人类大脑以及用脑机接口技术造福于人类。我们目前推出了两款产品：一款是用于教育领域，帮助学生提升专注力、提升学习效率的赋思头环;另一款是通过采集肌电信号实现“意念"控制的智能假肢，目前已经帮一位肢残患者佩戴与郎朗一起完成弹钢琴的梦想。

科技的探索其路漫漫，也充满崎岖和争议。但是，我们一定会坚持“科技向善"坚持科技研发和应用的正当性、数据隐私保护等核心原则，我们也愿意接受社会的广泛建议和监督，也感谢媒体朋友的关注与支持。

浙江强脑科技有限公司 

2019 年 10 月 31 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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