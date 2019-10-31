库克：AirPods Pro并不是AirPods替代品 只是作为补充

注：图片来自苹果官网

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:据9to5mac报道，当下，AirPods Pro 凭借着降噪、防水等功能优势成功吸引了消费者。对此库克在第四季度财报电话会议上表示，AirPods Pro是对AirPods的补充，而不是替代品。



在周三的苹果，CEO蒂姆·库克(Tim Cook)谈到了最近发布的AirPods Pro及其在产品阵容中的地位，并不再强调该设备是必须的升级。

2019 年第四季度，苹果的可穿戴设备、Home和配件类产品收入达到 65 亿美元，这包括了AirPods、 Beats和Apple Watch。库克强调，AirPods一直在创新高，预计这种趋势将延续到本季度。

库克说：“我们渴望看到新AirPods Pro的用户。我猜想那些购买AirPods Pro的用户，特别是在早期阶段就购买的用户，应该会是那些拥有AirPods并希望有降噪功能的用户。”

库克认为，AirPods Pro并不是必需的升级，而是对重度用户的一个补充。苹果客户可能同时拥有AirPods和AirPods Pro。对此你又是怎么看的呢?