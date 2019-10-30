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难删除的新恶意软件 xHelper 已感染4.5万台安卓设备

2019-10-30 17:23 稿源：站长之家  0条评论
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安卓，安卓系统

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:TNW报道，在过去的 6 个月里，一种新的安卓恶意软件xHelper已经感染了4. 5 万多台安卓设备，即使用户手动移除后也能重新安装。

MalwareBytes于 5 月份首次发现了该恶意软件，当时受影响的设备已达到3. 3 万台，主要影响印度、美国和俄罗斯的用户。

日前，根据网络安全公司Symantec最新数据，该恶意软件感染设备不断增加达到4. 5 万多台，上升到检测到最多的移动恶意软件的前十名。仅在过去一个月，每天平均就有 131 台设备被xHelper 感染，每月感染设备约有 2400 台。据称，这种恶意安卓恶意软件有很强的隐蔽性，除了会下载额外的恶意APP，还会向用户推送广告。

Symantec认为，受感染用户很可能是通过从未知来源下载了恶意APP，用户对整个设备进行了出厂重置和手动卸载，但xHelper 服务无法删除，仍会持续下载恶意软件。另一方面，MalwareBytes的研究人员认为，xHelper正在通过可疑的游戏网站传播，引诱毫无戒心的用户从不受信任的第三方下载应用程序。

好在该木马目前没有执行破坏性操作，除了显示侵入式弹出广告，就是向目标设备发送垃圾邮件通知。Malwarebytes 和Symantec均表示 xHelper 不会篡改系统服务和系统应用程序。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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