Gartner预测：2020年智能手表的出货量将达8600万台

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:据zdnet报道，分析师估计，到 2020 年全球可穿戴技术市场的支出将增加近三分之一，达到 520 亿美元。



Gartner在周三表示，今年可穿戴设备的支出将达到 410 亿美元，包括智能手表、耳戴设备、智能服装和头戴式显示器(HMD)。该研究机构认为，智能手表和HMD将是最受消费者欢迎的可穿戴技术形式，在 2020 年分别增长34% 4%和48%。

分析称，由于智能手机和平板电脑市场已经饱和，现在智能手表似乎也有这个趋势。苹果手表、三星Galaxy Watch以及华为智能手表都在争夺市场份额，随着竞争升级，分析师预计价格会下降。这可能不会影响苹果和三星等高端产品，但对包括华为和小米在内的其他公司而言， 2020 年和 2021 年价格下降约4.5%，可能会改善消费模式。

Gartner还预测， 2020 年，智能手表的出货量预计将达到 8600 万台，而全球耳戴式配件将达到 7000 万台，主要由苹果、三星、小米和Bose占据。