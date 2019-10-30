明年起，西澳大利亚公立学校将禁止学生在校使用手机

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:据zdnet报道，西澳大利亚的公立学校将很快实施禁止学生使用手机的禁令，西澳州长Mark McGowan称，此举将为学生创造更好的学习环境。



据报道，从 2020 年开始，西澳大利亚的公立学校将禁止学生在校期间使用手机，这包括上课前和在校休息时间。

McGowan表示，希望为西澳大利亚的孩子创造尽可能好的学习环境，其政策将使学生专注于他们的学业，而不会因手机而分心。

此外，这项禁令将延伸到智能手表、耳塞、平板电脑和头戴式耳机，除非学生在工作人员的指导下才能使用。如果是在“飞机”模式下，可以使用智能手表。禁令要求，幼儿园到六年级的学生不能携带手机，而从七年级到十二年级的学生在放学前都要把手机关机。

今年 6 月份，维多利亚州政府宣布，从 2020 年第一学期开始，公立小学和中学的学生将被禁止使用手机，在校期间要把手机关机并存放在储物柜里。

与西澳大利亚政府类似，维多利亚称此举有助于减少学生上课分心，解决网络欺凌问题，提高学生的学习成绩。