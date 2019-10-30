这个网站竟想向人们收集大便照片 目的让人服气！

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息：日前，两家初创公司发起了一项活动，说服人们向他们提供的网站发送大便照片。虽然这听起来让很多人感到惊讶，不过背后的理由却合情合理。

据tnw介绍，该活动被称为 “give a shit for science”，由Auggi(一家开发健康应用程序的初创公司)和Seed Health(一家销售益生菌的公司)联合发起。他们希望能从全球各地征集 10 万张大便照片。据称，这些图像将用于创建一个数据库，用来训练人工智能处理分辨人类排泄物的细微区别。

通过这个数据库，这两家公司将能够训练一个可靠的计算机视觉网络来预测各种医疗状况，如肠易激综合征和其他慢性肠道疾病。

医生可以通过的大便形态判断一个人的健康状况，因此收集这样的照片也就变得很有意义。一旦人工智能被训练识别和分类粪便中存在的不同情况，它就应该能够从拍摄新的粪便照片中预测肠道健康状况。

虽然这样的研究看起来很“重口味”，只要拍一张照片剩下的让人工智能处理，一旦研究成功就能给人带来更多便利。