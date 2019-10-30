涉嫌限制支付方式，苹果Apple Pay欧盟反垄断调查仍在进行

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:据9to5mac报道，Apple Pay正面临欧盟反垄断审查，本月早些时候的一份报告首次调查情况进行了详细阐述。现在，路透社的一份新报道深入探讨了欧盟监管机构对苹果非接触支付平台的反垄断担忧。



据悉，欧盟反垄断监管机构一直在询问在线销售公司他们是否被告知要使用苹果的移动支付服务，而不能使用竞争对手的服务。。

该调查问卷于 8 月份首次发送给各公司，欧盟委员会解释称，该调查问卷包括了“苹果可能限制通过商户应用或网站购买商品和服务时使用的在线支付方式”。因此，调查问卷的目的是了解公司是否有合同义务启用某种付款方式，以及此类合同是否包括将Apple Pay集成到其应用和网站中的条件。

欧盟委员会证实，其已经就Apple Pay垄断问题与公司进行了接触。本月早些时候，还有报道称调查人员针对Apple Pay在iOS是否显得过于突出颇为关注，在设置中弹出的“现在设置(Set Up Now)”通知信息是否合理。欧盟调查的另一问题是苹果不允许其他NFC支付服务与Wallet应用程序整合。