尽管缺流动资金，马斯克却承诺捐100万美元用于植树

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:据theverge报道，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克已经向YouTube博主吉米·唐纳森(Jimmy Donaldson)承诺，要捐赠 100 万美元用于植树。有趣的是，最近马斯克还公开表示，其在财务上缺少流动资金。



据悉，YouTube博主吉米·唐纳森正在为一项气候变化发起筹款活动，希望在 2019 年年底之前筹集 2000 万美元，种植 2000 万棵树。当然，即使没有马斯克的捐赠，筹款计划也是能成功的。到目前为止，唐纳森已经筹集了 600 多万美元资金，该项目与世界最大的植树社团——植树节基金会(Arbor Day Foundation)合作。

马斯克询问打算种什么树时，唐纳森回应说，除了南极洲之外，这 2000 万棵树将在每个大洲种植，而植树的类型取决于它们将被种植的地方。

马斯克之前曾兑现过在Twitter上许下的捐赠承诺：在密歇根州弗林特(Flint)爆发水污染危机之后，他帮助当地学校为他们的喷泉安装了紫外线水过滤系统。

值得一提的是，马斯克最近卷入了一起与推特相关的诽谤诉讼，根据一份法庭文件，马斯克承认自己缺少流动资金，尽管他持有特斯拉和SpaceX的大量股票。这让人对于马斯克手头还有现金帮助唐纳森实现植树愿望感到惊讶。