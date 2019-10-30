任天堂Switch天猫旗舰店上线；腾讯回应被列入电信经营不良名单；微信支付官方回应“崩了”

任天堂Switch天猫旗舰店上线

近日，任天堂Switch国行天猫官方旗舰已上线，但该店铺并未上架任何任天堂Switch产品。

4 月 18 日，据广东省文化和旅游厅消息，腾讯确认代理任天堂的“Nintendo Switch游戏机《新 超级马力欧兄弟U 豪华版(体验版)》”，已通过广东省文化厅审批。

4 月 26 日，日本任天堂株式会社正式发布公告，宣布与腾讯控股有限公司合作，共同推出国行版Nintendo Switch游戏机。

7 月 17 日，腾讯任天堂Switch官方微博正式上线。

7 月 24 日，腾讯任天堂官方微博发出首条微博，宣布正式引进任天堂游戏平台 Nintendo Switch，并发布首个Switch中文介绍片。

7 月 25 日，腾讯任天堂官方网站上线。

腾讯回应被列入电信经营不良名单

昨日，针对被纳入电信业务经营不良名单一事，腾讯表示，深圳市腾讯计算机系统有限公司此次被通报，系某业务团队合作的第三方电信资源供应商存在不合规情况。相关团队接到处罚通知后已第一时间按照主管部门要求进行整改，目前整改正在按计划进行，对业务未造成任何影响。

昨日早些时候，工信部发布了《 2019 年三季度 21 家违规企业被纳入电信业务经营不良名单》，工信部称， 2019 年三季度，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定， 21 家企业因无证经营、超范围经营、不配合监督检查、违反实名制规定等行为，受到电信管理机构行政处罚并被纳入电信业务经营不良名单。

微信支付官方回应“崩了”

昨日晚间，有大量网友在社交媒体上反映称，微信支付出现故障，支付时显示“系统繁忙，请稍后再试”，此外，美团外卖、滴滴打车、共享单车无法完成支付。

对此，微信支付官方微博回应称，微信支付出现部分用户支付功能不可用，目前已全部修复。非常抱歉给大家带来不便。



