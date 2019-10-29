立省15美元！亚马逊免费向美国Prime会员配送生鲜

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：据techcrunch消息，面对便利店、沃尔玛以及Postmates等众多快递公司的竞争，亚马逊在生鲜快消领域中再次掀起了热潮。今天，亚马逊公司宣布将免费为Prime会员提供使Amazon Fresh服务，这项服务是在美国约 2000 个城市和其他地区提供的新鲜食品送货服务，如果开通了亚马逊Prime会员则可以省去14. 99美元费用。

除了免费送货外，Amazon还为用户提供了一个小时和两个小时的送货选项，以加快周转时间，并且使用户可以在网上和通过Amazon应用程序获得本地的Whole Foods库存。

已经使用亚马逊杂货店送货服务(用于亚马逊自有品牌服务或要交付亚马逊所有的Whole Foods购物)的主要会员将继续免费获得这些商品。

这项业务的副总裁斯蒂芬妮·兰德里(Stephenie Landry)在一份声明中说：“高级会员喜欢获得亚马逊上免费杂货店送货的便利，这就是为什么我们使Amazon Fresh成为Prime的免费福利，每月为客户节省14. 99美元。”、“杂货送货是亚马逊增长最快的业务之一，我们认为这将是最受欢迎的Prime服务之一。”

免费提供亚马逊新鲜食品是亚马逊为提高杂货服务的使用率，不断更新调整商品价格，以吸引他们成为Prime会员。每月14. 99美元费用的Amazon Fresh服务于 2016 年推出，在此之前，亚马逊收取 99 美元/年的订购费以及使用该服务的单独送货费。

据另一份报告估计，近一年来美国地区亚马逊约占美国所有生鲜杂货配送量的三分之一。