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Waymo全自动无人驾驶汽车开始在凤凰城接载乘客

2019-10-29 20:20 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：据engadget的消息，谷歌母公司旗下的Waymo自动驾驶公司在近日正式为顾客提供全自动无人驾驶汽车服务，目前已经率先在美国凤凰城进行测试。

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根据Waymo公司CEO John Krafcik的介绍，他们已经首先为数量有限的乘客提供“只有乘客”的接载。也就是说，这些车辆上是没有司机在场，可谓是真·自驾车接载之旅。根据协议，参与了这次测试的乘客不可以跟媒体分享车程的体验。

同时，Krafcik表示，他们在底特律的全球首个 L4 自驾车工厂已经启用生产线，而且更与货车品牌 Peterbilt 合作测试应用其自驾系统，希望未来达成自驾货车的商用化。

Waymo此前就拿到了加州DMV(机动车辆管理局)颁发的完全自动驾驶测试牌照，测试时可以不用安全员。

Waymo很早就开始了自动驾驶的测试，在2009年，当时他们还是谷歌旗下的一个项目，就开始研究自动驾驶技术，直到2016年从谷歌独立出来。这家公司目前已经收集了超过 1500 万公里的公共道路测试数据，在自动驾驶领域属于头部玩家之一。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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