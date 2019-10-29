5G套餐128元起 网友：原来iPhone不上5G是为了帮我们省钱

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：近日，认证为中国移动成都分公司营业厅经理的头条号洋洋生活日志丶 曝光了5G套餐具体价格表。表格显示，5G套餐起步价为 128 元，最高 598 元，三家运营商资费标准与套餐制度相同。曝料称，三大运营商从此相互不打价格战，回归比拼网络质量、服务感知的时代。

其中， 128 元套餐，包含30G流量以及 200 分钟语音通话。 198 元套餐包含60G流量以及 500 分钟语音通话。 298 元套餐包含100G流量以及 800 分钟语音通话。 398 元套餐包含150G流量以及 1200 分钟语音通话。 598 元套餐包含300G流量以及 3000 分钟语音通话。

除此之外，不同价格的套餐速度也不同。从曝光的图片来看， 128 元和 198 元套餐享受的是5G优享服务，5G网络峰值速率为500Mbps。而 298 元、 398 元和 598 元套餐则享受的是5G极速服务，5G网络峰值速率为1Gbps。

看了价格之后，网友纷纷表示5G用不起，并调侃称原来iPhone不上5G是为了帮我们省钱~