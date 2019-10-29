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中国联通正式推出5G视频彩铃业务

2019-10-29 16:20 稿源：站长之家  0条评论
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中国联通

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：近日，中国联通正式推出5G视频彩铃业务，5G视频彩铃将依托5G网络大带宽、低时延的特性，结合彩铃高频使用特点，为个人、家庭、企业、政府等各类用户提供分场景的专属定制内容服务。

中国联通表示，个人用户可以把旅游时看到的美景、观看的明星演唱会、享用的美食、过生日等精彩时刻拍成一段视频，DIY成自己的5G专属视频彩铃，展示鲜活的“自我”。企业用户可以通过5G视频彩铃宣传新产品发布会、向供应商和客户展示良好企业形象等。政府用户则可以用5G视频彩铃提供政务服务和宣传，如传播消防知识、宣传公益活动、展示城市形象等等。

此外，5G视频彩铃还将面向用户推出按键复制、分享、点赞、发红包等互动操作，实现通话双方的实时交互，让通话前的等待变得更好看好玩。

2019 年 9 月 20 日，中国联通5G彩铃已正式亮相，启动限时内测。

联通5G彩铃目前已与腾讯、百度、新华网、字节跳动、科大讯飞、南方新媒体、环球时报、人民视讯、华数传媒、哔哩哔哩、光明极网、云美摄、杭州祖玛、智同融原、北京乐之云、广州爬梯等 16 家5G彩铃重点内容合作方进行深度合作。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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