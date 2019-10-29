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美国FCC提议禁止运营商使用 85亿美元联邦补贴采购华为、中兴的设备

2019-10-29 15:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:theverge报道，本周一，美国联邦通信委员会(FCC)主席 Ajit Pai 宣布，该机构将对一项命令进行投票表决，以禁止运营商使用 85 亿美元联邦补贴来购置中兴或华为的设备与服务。

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在这项提议提出之际，美国国会的政客们正在继续审查在中国有业务往来的的美国公司，比如动视暴雪(activision blizzard)，甚至是美国国家篮球协会(national basketball association)。若获得通过，那当前使用“普及服务基金”补贴购买的电信网络设备与服务，将不得使用补贴资金购买任何可能“构成国家安全风险”公司设备。

 Ajit Pai在文中辩称，华为等公司可能被迫安装后门，或者配合对“敏感”美国通信的监控。然而，他并不能提供任何证据证明华为的设备曾被用于间谍活动。目前，华为尚未对该消息作出回应。

据悉， FCC 预计将于 11 月 19 日的会议分两部对该提案进行投票。一旦执行有关提议，可能会对美国当地运营商产生重大影响。由于价格更为低廉，一些美国供应商，特别是较小的农村供应商，选择使用中国供应商的网络设备。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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