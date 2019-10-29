腾讯、信通院等代表中国主导制定区块链发票国际标准

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:腾讯官方今天宣布，近日腾讯和中国信通院、深圳税务局联合代表中国在ITU-T SG16 Q22 会议上首次提出《General Framework of DLT based invoices》(基于区块链分布式账本的电子发票通用框架)标准立项，获得了成员国家的支持，顺利通过新标准立项。



立项通过，标志着区块链发票的标准起草工作正式启动。接下来，腾讯、中国信通院和深圳税务局将联合代表中国主导制定区块链发票的标准工作，包括草案讨论、修订，直至标准发布。

去年 8 月份，国家税务总局深圳市税务局与腾讯联合开出全国首张区块链发票。截止目前，区块链发票已覆盖 100 多个行业，接入企业超过 5300 家，已被广泛应用于到多个行业，开具区块链发票累计超过 800 万张。

这次在 ITU-T 电子发票国际标准立项，获得国家税务总局及英国、瑞士、瑞典、西班牙和巴西等国家的支持。各国代表认为区块链发票是未来数字经济社会的重要基础设施，肯定了区块链发票标准化的重要性。