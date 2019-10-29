广州黄埔区块链政策2.0实施细则正式印发

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:广州市区块链产业协会官方宣布，广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局正式印发《广州市黄埔区 广州市开发区加速区块链产业引领变革若干措施实施细则》。



根据通知，细则包括：

1.鼓励设立 10 亿元规模区块链产业基金，具体的基金设立方案另行研究制定;

2.突出区块链原始创新，每年择优选择 2 个开展区块链公有链、联盟链建设项目的企业或机构，采取事后补助方式，安实际投入研发经费的50%给予补贴，其中区块链公有链建设项目最高补贴 1000 万元，区块链联盟建设项目最高补贴 300 万元。

3.深化区块链融合应用，对区块链是福安项目信息服务的企业或机构，每年择优选择 20 家企业或机构，采取事后补助方式。

4.共创大湾区价值网络;支持香港、澳门的企业或者机构落地建设粤港澳大湾区区块链创新中心、离岸孵化基地等平台。

5.共建大湾区交流中心;鼓励粤港澳大湾区区块链产业协会、联盟等组织，策划开展投融资路演、成果推介、资源对接等活动。

6.建设区块链行业领军产业园;每年重点培养1—— 3 家区块链未来行业领军企业，有限提供政务和公共服务等领域应用场景。

此外还包括，7.内化兼修博览人才;8.支持举办区块链博览会;9.打造区块链活力之区。

具体细则可点击这里查看。



