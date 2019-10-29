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今年深圳已有139家网贷自愿退出 并声明网贷业务已结清

2019-10-29 13:50 稿源：站长之家  0条评论
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P2P,互联网金融，网贷

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：据21财经报道，昨日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布公告，披露了深圳市第四批12家自愿退出且声明网贷业务已结清的P2P网络借贷信息中介机构。

这些退出的网贷机构包括：吉财猫、闲钱宝、沃享财富、珠宝贷、粤盛金融、集金、恭喜发财、壹金宝、信达金服、理财盒子、邦金所等12家P2P网贷机构。

该公告称，涉及的存量债权未结清的出借人可在本通知发布之日起15日内向网贷机构所在区金融工作部门申报存量网贷债权。名单内机构应积极主动处置存量网贷债权，确保平台网贷业务结清，并主动申请办理工商注销登记或企业名称及经营范围变更。

数据显示，今年以来，深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清。

5 月 6 日的第一批名单中，包括猪猪金服、香蕉贷、中天易贷、丰收贷、华强易信、融金汇、房融所、58money、大通钱庄、东方金钰网贷等 71 家网贷声明退出。

7 月 12 日的第二批名单中，包括融钢贷、邦利金融/立家金融、金叶金融、格林易贷等 40 家P2P网贷机构自愿退出且声明网贷业务已结清。

9 月 18 日第三批名单中，包括无忧车贷、宜聚宝、蓝海金融、壹禾贷等 16 家P2P网贷机构自愿退出且声明网贷业务已结清。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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