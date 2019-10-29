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嘉楠耘智正式向美国SEC提交IPO招股说明书 筹资目标4亿美元

2019-10-29 11:42 稿源：站长之家  0条评论
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嘉楠耘智

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:Coindesk报道，当地时间 10 月 28 日，比特币矿机制造商嘉楠耘智正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股说明书。

根据说明书显示，该公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市，并设定了 4 亿美元的筹资金额。目前尚不能确定最终的募集金额、估值和每股发行价格。文件还显示，嘉楠耘智在截至 2019 年 6 月 30 日的六个月，公司亏损了 4580 万美元，净收入为 4210 万美元。而 2018 年上半年的净收入为19. 47 亿美元，利润为1. 789 亿美元。

嘉楠耘智表示， 2018 年全年的净利润为 830 万美元，净收入3. 94 亿美元，由于比特币价格在 2018 年下半年从 6000 美元以上暴跌至 3000 美元左右，导致许多比特币矿工无法盈利。值得注意的是，去年下半年该公司净亏损 1670 万美元。

这份文件标志着嘉楠耘智在中国内地和中国香港第一次和第二次申请上市失败后，第三次尝试公开上市。此前，有媒体预测嘉楠耘智本月估值在 20 亿到 30 亿美元之间，将发行1. 26 亿股。

据报道，今年 7 月，该公司秘密向美国SEO提交了招股说明书草案，但正式的F- 1 表格直到今天才公开。另有报道称，由于香港交易所和监管机构对其可持续性仍不确定，比特大陆也在寻求在香港上市。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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