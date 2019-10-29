“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果发布 AirPods Pro 无线耳机：支持降噪和防水，售价 1999 元

2019-10-29 08:43 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 29 日消息：苹果官方公布了全新的 AirPods 无线耳机，命名为 「AirPods Pro」。AirPods Pro 除了旧款 AirPods 的一些特性外，还加入了主动降噪功能。

TIM截图20191029084809.jpg

图片来自 Apple

外观方面，AirPods Pro 和以往一样，只提供了白色版本，传闻中的黑、白、绿等 8 种颜色并没有出现。无线充电盒采用比原来的 AirPods 充电盒更扁更低的设计。

续航方面，AirPods Pro 具备 4.5 小时的单次聆听续航，配合充电盒将支持超过 24 小时的多次聆听时间，充电 5 分钟，大约可听 1 小时。

as-images.apple.png

图片来自 Apple

功能方面，AirPods Pro 提供了两种模式：降噪模式通过内置麦克风检测噪音声波，通过抗噪声波抵消掉这些噪音达到降噪功能；通透模式则是让用户更清楚的听到环境声，防止意外发生。

AirPods Pro 搭载 H1 芯片，音质方面，加入自适应均衡功能，可以根据用户的耳形，以每秒 200 次的频率持续优化音频，并且还加入了抗汗抗水 (IPX4) 的设计。AirPods Pro 售价 1999 元，10 月 30 日起可在 Apple Store 购买。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

36氪 IPO 上市

36氪更新IPO招股书 将发行价区间定为14.5至17.5美元

· 36氪 IPO 上市
蛋壳公寓 IPO 蛋壳公寓上市 纽交所

蛋壳公寓递交赴美IPO招股书 预计将在纽交所上市

· 蛋壳公寓 IPO 蛋壳公寓上市
映客 积目 App

映客正式收购兴趣社交App积目 加强互动娱乐领域社交属性

· 映客 积目 App
格力 格力电器 珠海明骏投资

格力混改尘埃落定 确定珠海明骏投资为最终受让方

· 格力 格力电器 珠海明骏投资
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
机器人 理发师 人工智能

德国研制出机器人理发师 网友：托尼老师也要失业了吗

· 机器人 理发师 人工智能
贝索斯 世界首富 亚马逊

世界首富贝索斯突然造访高中课堂 学生：不认识这个秃头

· 贝索斯 世界首富 亚马逊
网瘾 戒手机 网瘾治疗中心

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

· 网瘾 戒手机 网瘾治疗中心
查看更多
﻿

编辑推荐

36氪更新IPO招股书 将发行价区间定为14.5至17.5美元

[见闻]· 10月29日

苹果发布 AirPods Pro：支持降噪和防水，售价 1999 元

[见闻]· 10月29日

蛋壳公寓递交赴美IPO招股书 预计将在纽交所上市

[见闻]· 10月29日

格力混改尘埃落定 确定珠海明骏投资为最终受让方

[见闻]· 10月29日

微信明确禁止外部链接诱导行为 违规或将永久封禁帐号

[见闻]· 10月29日

小狐TV站长传播侵权作品八千余部 获刑三年

[动态]· 10月28日

一加 8 渲染图曝光：后置三摄+挖孔屏，5 种配色可选

[数码日爆]· 10月28日

泄露者称AirPods Pro将于本周晚些时候发布

[数码]· 10月28日