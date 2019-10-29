苹果发布 AirPods Pro 无线耳机：支持降噪和防水，售价 1999 元

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 29 日消息：苹果官方公布了全新的 AirPods 无线耳机，命名为 「AirPods Pro」。AirPods Pro 除了旧款 AirPods 的一些特性外，还加入了主动降噪功能。

图片来自 Apple

外观方面，AirPods Pro 和以往一样，只提供了白色版本，传闻中的黑、白、绿等 8 种颜色并没有出现。无线充电盒采用比原来的 AirPods 充电盒更扁更低的设计。

续航方面，AirPods Pro 具备 4.5 小时的单次聆听续航，配合充电盒将支持超过 24 小时的多次聆听时间，充电 5 分钟，大约可听 1 小时。

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功能方面，AirPods Pro 提供了两种模式：降噪模式通过内置麦克风检测噪音声波，通过抗噪声波抵消掉这些噪音达到降噪功能；通透模式则是让用户更清楚的听到环境声，防止意外发生。

AirPods Pro 搭载 H1 芯片，音质方面，加入自适应均衡功能，可以根据用户的耳形，以每秒 200 次的频率持续优化音频，并且还加入了抗汗抗水 (IPX4) 的设计。AirPods Pro 售价 1999 元，10 月 30 日起可在 Apple Store 购买。