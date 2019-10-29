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蛋壳公寓递交赴美IPO招股书 预计将在纽交所上市

2019-10-29 08:41 稿源：站长之家  0条评论
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家居，公寓，民宿，酒店

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：昨日，蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书，拟进行首次公开募股(IPO)，预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所，花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

据蛋壳公寓招股书显示， 2019 年前 9 个月，蛋壳公寓收入为 50 亿元，较 2018 年同期的16. 73 亿元增长198.8%; 2018 年和 2017 年的营业收入为26. 75 亿元和6. 57 亿元，同比增长307.3%。截至 2019 年 9 月 30 日，蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包含现金、存款及受限资金)为 23 亿元人民币。截至 2019 年 9 月 30 日，蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海等 13 地市场，共运营 406746 间房间。

此外，在股东结构中，老虎环球基金为最大机构投资人，占20.0%的股份，蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股7.8%，天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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