映客正式收购兴趣社交App积目 加强互动娱乐领域社交属性

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：昨日，映客发布公告称，已完成收购积目的股权交割手续。积目已成为映客的附属公司，其财务业绩也将并入映客的财务报表。

公告称，通过此次收购，映客将进一步加强在互动娱乐领域的社交属性，完善平台内生流量体系，接下来，映客将积极展开与积目的业务协同。

对此，映客互娱集团创始人兼CEO奉佑生发布内部信表示，加入映客后，积目将保持独立运营，创始人兼CEO蔡狄先生及其核心管理团队继续负责积目业务。积目的加入，让映客的产品矩阵更为丰富成熟，互动娱乐生态更加完善，步入更年轻一代用户市场的脚步也将加快。接下来，我们将积极开展与积目的业务协同，倾斜公司研发及营销等资源助力积目快速发展。

7 月 14 日，映客宣布以 8500 万美元的价格全资收购新生代社交产品“积目”。

资料显示，积目是北京蓝莓时节科技有限公司旗下一款社交APP，国内垂直于90- 00 后青年文化人群的文娱社交平台，积目通过分析用户画像、LBS、目的语言等信息，科学决算出符合调性的同类用户进行匹配。数据显示，积目的用户主要集中在一二线城市， 95 后人群占比接近80%。