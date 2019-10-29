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格力混改尘埃落定 确定珠海明骏投资为最终受让方

2019-10-29 08:27 稿源：站长之家  0条评论
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格力

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：昨日晚间，格力电器发布公告称，经评审委员会对参与本次公开征集的两家意向受让方进行综合评审，确定珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)为最终受让方。公告显示，珠海明骏投资成立于 2017 年 5 月，背后实际操盘者是高瓴资本，旗下不同的产品分别出资组成的注册于横琴新区的新基金。

此外，格力电器还表示，鉴于本次公开征集的最终受让方确定为珠海明骏，且珠海明骏已通过受让意向书书面邀请的形式向格力电器管理层提出合作邀请，若格力电器管理层最终接受珠海明骏的邀请，并依据受让意向书提出的邀请方案展开合作，双方需在珠海明骏与格力集团签署本次公开征集的《股份转让协议》前对具体合作方案予以明确并对外披露。

前述合作方案为最终受让方的单方面邀请，格力电器管理层是否接受最终受让方的邀请以及双方最终能否就合作方案达成一致尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4 月 8 日，格力电器发布公告称，格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。格力电器表示，本次转让完成后，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

9 月 2 日，格力电器发布公告称，格力集团本次公开征集期内，共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的缔约保证金，分别为：珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)，以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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