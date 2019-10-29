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微信明确禁止外部链接诱导行为 违规或将永久封禁帐号

2019-10-29 08:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：昨日，微信安全中心发布了《微信外部链接违规内容打击公示》称，为了更好地保障微信用户体验，进一步提升微信绿色、健康的网络生态环境， 2019 年 10 月 28 日起，升级后的《微信外部链接内容管理规范》将正式执行，往后如果外部链接内容出现违规，根据用户投诉核实证据后，我们将视违规情节严重程度，进行包括且不限于以下处理：

停止该链接内容在微信继续传播、停止对相关域名或IP地址进行的访问，短期封禁相关开放平台帐号或应用的分享接口;对于情节恶劣的情况，永久封禁帐号、域名、IP地址或分享接口。

微信称，违规链接情况包括了：诱导或误导下载/跳转类内容、骚扰信息、广告信息及垃圾信息、诱导分享类内容-助力、诱导分享类内容-砍价、有偿投票等。

此外，微信还表示，如果对处理结果有异议，可通过外链处理告知页面上的"申诉"按钮进行在线申诉，或发邮件到：moment@tencent.com说明被封链接及修改情况，经平台评估符合规范的链接可申请解除处理。申诉通过后，会在 3 个工作日内完成解封。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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