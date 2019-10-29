网易回应严选CEO离职；5g商用套餐11月1日正式启用；格力电器确定珠海明骏为最终受让方

网易回应严选CEO离职

昨日，有媒体报道称，网易集团人力发布全员邮件，称，网易严选总经理柳晓刚因个人原因离职，由网易初创团队成员梁钧接任。

邮件称，梁钧是网易初创团队的重要成员之一，为公司早期的发展做出了卓越贡献，未来将全麦呢负责严选事业部业务及团队管理工作，向 CEO 丁磊回报。

对此，网易回应称，严选是网易长期投入的核心业务之一，持续看好严选长期的发展，新CEO上任后，严选将回归初心、修炼内功、立足长远。网易没有出售严选的计划。梁钧是网易初创团队的重要成员之一，在网易早期的发展中起到了关键作用。

5g商用套餐11月1日正式启用

昨日，中国电信成都宣布，距离5G正式商用倒计时还有 3 天，这就意味着 10 月 31 日将正式开启5G商用套餐，5G商用套餐或将在 11 月 1 日推出。

此前，移动也宣布了5G商用套餐推出计划。

在 10 月 25 日的中国移动北京公司5G产业联盟大会上，北京移动副总经理李威透露，将会在 11 月 1 日正式推出5G商用套餐。

此外，在 10 月 31 日的 2019 中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式， 11 月 1 日三大运营商将正式上线5G商用套餐。

格力电器确定珠海明骏为最终受让方

昨日晚间，格力电器发布公告称，经评审委员会对参与本次公开征集的两家意向受让方进行综合评审，确定珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)为最终受让方。

此外，格力电器还表示，鉴于本次公开征集的最终受让方确定为珠海明骏，且珠海明骏已通过受让意向书书面邀请的形式向格力电器管理层提出合作邀请，若格力电器管理层最终接受珠海明骏的邀请，并依据受让意向书提出的邀请方案展开合作，双方需在珠海明骏与格力集团签署本次公开征集的《股份转让协议》前对具体合作方案予以明确并对外披露。

前述合作方案为最终受让方的单方面邀请，格力电器管理层是否接受最终受让方的邀请以及双方最终能否就合作方案达成一致尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



