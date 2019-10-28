映客发布公告：已完成收购积目的股权交割手续

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息：映客今日发布公告称，已完成收购积目的股权交割手续。积目已成为映客的附属公司，其财务业绩也将并入映客的财务报表。

映客在公告中表示，通过此次收购，映客将进一步加强在互动娱乐领域的社交属性，完善平台内生流量体系，打造年轻用户线上社交+娱乐的生态闭环。

公告发布后，映客互娱集团创始人兼 CEO 奉佑生发布内部信：《少年相逢 共诣青峰》。在信中，奉佑生称，此次收购是双方团队认同彼此在娱乐社交领域发展理念的结果，也是映客深厚实力与积目巨大潜力相结合的崭新开端。未来将积极开展与积目的业务协同，倾斜公司研发及营销等资源助力积目的快速发展。

以下为内部信全文：

少年相逢 共诣青峰

映客宝宝们，大家好：

我很高兴向大家宣布一个好消息：映客已经完成对积目的全资收购。让我们热烈欢迎积目的新同事正式加入映客大家庭！

加入映客后，积目将保持独立运营，创始人兼 CEO 蔡狄先生及其核心管理团队继续负责积目业务。

积目是近年来诞生于社交领域的一匹黑马。这个平台以独特的潮酷风格，吸引着 Z 世代年轻群体。尤为难得的是，积目致力于打造多元化兴趣社区，无论是大众潮流还是小众文化，都能在这里感受到志同道合的快乐。

凭借逐步积攒的超高人气和优质口碑，积目已经进入高速扩张阶段。今年以来，积目在一二线城市的核心用户群中始终保持着高速增长，在 APP Store 社交榜也稳居前列。平台目前已积累超千万的高质量用户群体，每月服务数百万的用户达成数千万次的匹配、连接与交流。当代中国的年轻人，有着前所未有的激情和创造力，对未知领域充满开拓的勇气和热情。我相信，积目将成为他们探索更广阔世界的理想平台，我也期盼着更多人爱上这款优秀的产品。

此次收购，是双方认同彼此在娱乐社交领域发展理念的结果。映客成立四年，积目诞生三载，我们都是朝气蓬勃的少年团队；映客的初心是让人不再孤独，积目要做的是帮人找到同好，我们都致力于温暖每一颗灵魂。我相信，映客的深厚实力与积目的巨大潜力相结合，将带来无限惊喜与可能。

积目的加入，让映客的产品矩阵更为丰富成熟，互动娱乐生态更加完善，步入更年轻一代用户市场的脚步也将加快。接下来，我们将积极开展与积目的业务协同，倾斜公司研发及营销等资源助力积目快速发展，在更多互动场景中实现我们的使命——让快乐更简单。

树生春芽，志在丛林高处立；人携新友，共向青峰顶上行。积目的加入，标志着映客在互动娱乐产业的发展迈入新的阶段。让我们精诚团结，砥砺前行，共同拥抱更加美好的未来！

奉佑生

2019 年 10 月 28 日