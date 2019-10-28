微软 Your Phone 成谷歌 Play Store 免费应用榜单第一名

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息：日前微软在 Google Play 商城上架了其移动应用「Your Phone Companion」，这款应用同时也深度集成在了微软的 Windows 10 当中。

图片来自 Google Play Store

Your Phone 应用可以帮助用户将自己的安卓手机和 Windows 10 PC 进行无缝连接，进行文件和照片的传输、手机提醒接收、回复短信、Office 应用办公、甚至对你的手机应用进行 Windows 10 PC 的投屏控制。用户只需要安装 Your Phone 应用即可使用，你的手机和 PC 设备甚至不需要在同一网络环境中。

微软的 Android 版 Your Phone Companion 应用在上架后不久就超越 Facebook Messenger、TikTok（抖音海外版）、Instagram 等人气应用成为 Google Play Store 上下载排名免费 App 的第一名。