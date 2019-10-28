“扫一扫”分享到微信

见闻

微软 Your Phone 成谷歌 Play Store 免费应用榜单第一名

2019-10-28 16:59 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息：日前微软在 Google Play 商城上架了其移动应用「Your Phone Companion」，这款应用同时也深度集成在了微软的 Windows 10 当中。

image.png

图片来自 Google Play Store

Your Phone 应用可以帮助用户将自己的安卓手机和 Windows 10 PC 进行无缝连接，进行文件和照片的传输、手机提醒接收、回复短信、Office 应用办公、甚至对你的手机应用进行 Windows 10 PC 的投屏控制。用户只需要安装 Your Phone 应用即可使用，你的手机和 PC 设备甚至不需要在同一网络环境中。

微软的 Android 版 Your Phone Companion 应用在上架后不久就超越 Facebook Messenger、TikTok（抖音海外版）、Instagram 等人气应用成为 Google Play Store 上下载排名免费 App 的第一名。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

iPad 苹果 iPad将支持鼠标 MacBook

iPad将支持鼠标 未来或将向MacBook靠拢

· iPad 苹果 iPad将支持鼠标
马云 融创外滩壹号院 融创中国

融创外滩壹号院辟谣马云上海买8千万豪宅：网传消息不实

· 马云 融创外滩壹号院 融创中国
暴风 暴风集团 冯鑫

暴风集团：现金流入难以支撑日常经营 深交所可能暂停公司股票上市

· 暴风 暴风集团 冯鑫
华为 5G 芯片

华为自研5G关键芯片PA将于明年第一季度量产

· 华为 5G 芯片
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
机器人 理发师 人工智能

德国研制出机器人理发师 网友：托尼老师也要失业了吗

· 机器人 理发师 人工智能
贝索斯 世界首富 亚马逊

世界首富贝索斯突然造访高中课堂 学生：不认识这个秃头

· 贝索斯 世界首富 亚马逊
网瘾 戒手机 网瘾治疗中心

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

· 网瘾 戒手机 网瘾治疗中心
查看更多
﻿

编辑推荐

小狐TV站长传播侵权作品八千余部 获刑三年

[动态]· 10月28日

一加 8 渲染图曝光：后置三摄+挖孔屏，5 种配色可选

[数码日爆]· 10月28日

泄露者称AirPods Pro将于本周晚些时候发布

[数码]· 10月28日

网易宣布重大人事变动，严选总经理柳晓刚离职梁钧接任

[见闻]· 10月28日

马云在上海买融创豪宅？融创外滩壹号院也发声明否认

[动态]· 10月28日

映客发布公告：已完成收购积目的股权交割手续

[见闻]· 10月28日

苹果代工厂加紧赶工：iPhone 11系列不停歇生产

[数码]· 10月28日

360家庭安全大脑正式发布：可做到16路高清视频实时分析

[动态]· 10月28日