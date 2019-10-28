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融创外滩壹号院辟谣马云上海买8千万豪宅：网传消息不实

2019-10-28 16:32 稿源：站长之家  0条评论
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马云

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：今日，针对“马云在上海买豪宅”一事，融创外滩壹号院发表声明回应称，马云先生未在融创外滩壹号院购买商品房，网络所传马云先生的照片、视频均不在此项目。

此前，阿里巴巴合伙人、集团市场公关委员会主席王帅曾回应称：“刚刚开了一天公益的会，谈教育，妇女，捐赠，模式，并排上厕所的时候，我转过脸问马云：新闻说你在上海买了一套房子?他转过脸说：没有!我说：新闻说的很厉害啊!他停下来，认真的说：以后凡是新闻送我马云房子，都可以写你的名字，并由你负责收房。我说：好的。”

今日早些时候，有媒体报道称，马云在上海外滩融创某旗下顶级项目买了一套631平米的房子，花了8549万，融创中国的孙宏斌全程陪同。

QQ截图20191028163702.jpg

以下为融创外滩壹号院声明全文：

声明

就近日网络流传相关不实消息，融创外滩壹号院在此声明：

一、网络所传马云先生的照片、视频均不在本项目

二、马云先生未在本项目购买商品房;

三、对于散发不实消息的个人和机构，融创保留追究其法律责任人的权利;

特此声明。

融创外滩壹号院 

2019 年 10 月 28 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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