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见闻

暴风集团：现金流入难以支撑日常经营 深交所可能暂停公司股票上市

2019-10-28 16:16 稿源：站长之家  0条评论
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暴风影音 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：今日，暴风集团再次发布公告称，公司 2019 年 6 月 30 日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为 -23，939.82 万元，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。

其中，暴风集团在公告中表示，截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的资产总额 92，460.00 万元，负债总额 210，949.82 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，子公司暴风智能的资 产总额 47，132.85 万元，负债总额 166，409.82 万元。

此外，暴风集团还表示，近期公司经营状况发生重大不利变化，资金紧张，难以维持公司正常运转。公司主营业务收入急剧下滑，应收账款回收困难，经营发展受到严重制约。 公司现金流紧张，现金流入已经难以支撑日常经营。公司债务负担重，公司面临 流动资金短缺无法及时偿债的情况。受上述经营状况的不利变化及其他各方面负面影响，公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续流失。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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