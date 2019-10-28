“扫一扫”分享到微信

见闻

糟糕！Adobe漏洞导致750万Creative Cloud帐户信息泄露

2019-10-28 16:09 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

Adobe (3)

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:TNW消息，本月早些时候，Adobe发生了一起严重的安全事件，该公司泄露了广受欢迎Creative Cloud 服务 750 万用户的个人信息。

根据安全公司Comparitech的说法，Adobe 让一台ElasticSearch服务器处于不安全状态，可以在没有任何密码或身份验证的情况下在网络上访问。该漏洞于 10 月 19 日被发现，当天Adobe立即发出警报后将堵住漏洞。

遭泄露的数据库包括电子邮件地址、帐户创建日期、订阅产品、订阅状态、支付状态、成员标识、来源国、上次登录时间以及用户是否为Adobe员工等详细信息。

据估计，Adobe Creative Cloud拥有 1500 万订阅用户，用户可以使用Adobe系列产品，如Photoshop、Lightroom、Illustrator、InDesign、Premiere Pro、Audition、After Effects等。

尽管数据库中没有密码或财务信息，但数据泄露仍增加了定向鱼叉式网络钓鱼攻击的可能性。

Adobe表示：“欺诈者可以冒充Adobe或相关公司，诱骗用户暴露更多信息，例如密码”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

暴风 暴风集团 冯鑫

暴风集团：现金流入难以支撑日常经营 深交所可能暂停公司股票上市

· 暴风 暴风集团 冯鑫
华为 5G 芯片

华为自研5G关键芯片PA将于明年第一季度量产

· 华为 5G 芯片
iPhone11 iPhone11销量 苹果韩国

iPhone 11系列在韩国大受欢迎 上市首日销量比去年同期增长30%

· iPhone11 iPhone11销量 苹果韩国
马云 帕奎奥 梅威瑟 阿里

马云和拳王帕奎奥打拳 叫板梅威瑟：欢迎随时挑战

· 马云 帕奎奥 梅威瑟
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
机器人 理发师 人工智能

德国研制出机器人理发师 网友：托尼老师也要失业了吗

· 机器人 理发师 人工智能
贝索斯 世界首富 亚马逊

世界首富贝索斯突然造访高中课堂 学生：不认识这个秃头

· 贝索斯 世界首富 亚马逊
网瘾 戒手机 网瘾治疗中心

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

· 网瘾 戒手机 网瘾治疗中心
查看更多
﻿

编辑推荐

区块链概念股集体爆发：浙大网新等70多只股票涨停

[块讯]· 10月28日

华为自研5G关键芯片PA将于明年第一季度量产

[见闻]· 10月28日

糟糕！Adobe漏洞导致750万Creative Cloud帐户泄露

[见闻]· 10月28日

iPhone 11在韩国大受欢迎 上市首日销量同比增长30%

[见闻]· 10月28日

罗永浩再次出质锤子科技股权：今年共出质49次

[动态]· 10月28日

马云和拳王帕奎奥打拳 叫板梅威瑟：欢迎随时挑战

[见闻]· 10月28日

外挂“飞机团”带打DNF遭腾讯起诉 法院：不正当竞争

[产权]· 10月28日

realme 成全球成长最快智能手机品牌，增长率达 808%

[见闻]· 10月28日