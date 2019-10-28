“扫一扫”分享到微信

见闻

马云和拳王帕奎奥打拳 叫板梅威瑟：欢迎随时挑战

2019-10-28 15:39 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

马云、阿里巴巴

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：近日，一段马云和菲律宾拳王帕奎奥打拳的视频在网上被曝光，面对拳王马云连贯的直拳、勾拳丝毫不慌，在视频的结尾，两人还叫阵世界拳王梅威瑟：欢迎随时挑战!

据悉，马云和帕奎奥1月在香港就见过面，近日，马云还邀请帕奎奥夫妇周末来到杭州共进晚餐，参观马云公益基金会，两人还同是功夫巨星李连杰的好友。

QQ截图20191028154410.jpg

2017年，马云主演了动作微电影《功守道》。《功守道》是由文章执导，李连杰监制，洪金宝、袁和平、程小东担任动作导演，马云、甄子丹、吴京、邹市明、托尼·贾、朝青龙、向佐、李连杰、刘承羽主演的动作微电影。该片讲述了一个貌不惊人的中年男子马师傅路过“华山派”大门时，脑补出自己过五关斩六将夺得武林秘笈的故事。

今年9月10日，马云不再担任阿里巴巴集团董事局主席，现任阿里巴巴集团CEO张勇已接任董事局主席一职。而马云将继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直至 2020 年阿里巴巴年度股东大会。

2018 年 9 月 10 日，马云宣布了自己的传承计划。据了解，马云为这个计划认真准备了 10 年，为了让年轻一代才俊能接班，解开企业传承发展的问题。马云表示：“我想回归教育，做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

realme Realme手机 realmeX2Pro Counterpoint

realme 成全球成长最快智能手机品牌，增长率达 808%

· realme Realme手机 realmeX2Pro
知乎 小蓝星推荐榜 好物推荐

知乎上线“小蓝星推荐”榜功能 可向用户推荐好物

· 知乎 小蓝星推荐榜 好物推荐
比特币 区块链 比特币涨破1万美元

比特币涨破1万美元 官方科普：区块链到底是啥？

· 比特币 区块链 比特币涨破1万美元
胡润80后白手起家富豪榜 吴忌寒 徐明星

《2019胡润80后白手起家富豪榜》出炉：吴忌寒、徐明星等上榜

· 胡润80后白手起家富豪榜 吴忌寒 徐明星
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
机器人 理发师 人工智能

德国研制出机器人理发师 网友：托尼老师也要失业了吗

· 机器人 理发师 人工智能
贝索斯 世界首富 亚马逊

世界首富贝索斯突然造访高中课堂 学生：不认识这个秃头

· 贝索斯 世界首富 亚马逊
网瘾 戒手机 网瘾治疗中心

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

· 网瘾 戒手机 网瘾治疗中心
查看更多
﻿

编辑推荐

区块链概念股集体爆发：浙大网新等70多只股票涨停

[块讯]· 10月28日

华为自研5G关键芯片PA将于明年第一季度量产

[见闻]· 10月28日

糟糕！Adobe漏洞导致750万Creative Cloud帐户泄露

[见闻]· 10月28日

iPhone 11在韩国大受欢迎 上市首日销量同比增长30%

[见闻]· 10月28日

罗永浩再次出质锤子科技股权：今年共出质49次

[动态]· 10月28日

马云和拳王帕奎奥打拳 叫板梅威瑟：欢迎随时挑战

[见闻]· 10月28日

外挂“飞机团”带打DNF遭腾讯起诉 法院：不正当竞争

[产权]· 10月28日

realme 成全球成长最快智能手机品牌，增长率达 808%

[见闻]· 10月28日