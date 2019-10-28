马云和拳王帕奎奥打拳 叫板梅威瑟：欢迎随时挑战

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：近日，一段马云和菲律宾拳王帕奎奥打拳的视频在网上被曝光，面对拳王马云连贯的直拳、勾拳丝毫不慌，在视频的结尾，两人还叫阵世界拳王梅威瑟：欢迎随时挑战!

据悉，马云和帕奎奥1月在香港就见过面，近日，马云还邀请帕奎奥夫妇周末来到杭州共进晚餐，参观马云公益基金会，两人还同是功夫巨星李连杰的好友。

2017年，马云主演了动作微电影《功守道》。《功守道》是由文章执导，李连杰监制，洪金宝、袁和平、程小东担任动作导演，马云、甄子丹、吴京、邹市明、托尼·贾、朝青龙、向佐、李连杰、刘承羽主演的动作微电影。该片讲述了一个貌不惊人的中年男子马师傅路过“华山派”大门时，脑补出自己过五关斩六将夺得武林秘笈的故事。

今年9月10日，马云不再担任阿里巴巴集团董事局主席，现任阿里巴巴集团CEO张勇已接任董事局主席一职。而马云将继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直至 2020 年阿里巴巴年度股东大会。

2018 年 9 月 10 日，马云宣布了自己的传承计划。据了解，马云为这个计划认真准备了 10 年，为了让年轻一代才俊能接班，解开企业传承发展的问题。马云表示：“我想回归教育，做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福”。