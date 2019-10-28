201980后白手起家富豪榜发布：拼多多黄峥以1350亿蝉联第一

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：今日，胡润研究院发布了《 2019 胡润 80 后白手起家富豪榜》，此榜单财富计算的截止日期为 2019 年 8 月 15 日。

其中，拼多多39岁黄峥以1350亿蝉联80后白手起家首富，今日头条和抖音创始人36岁的张一鸣以950亿卫冕第二，大疆汪滔财富增长4%至470亿，学而思创始人张邦鑫财富增长22%至440亿，分别排名第三和第四。

此外，在前 10 名中，滴滴出行程维以 180 亿元的财富位列第5，比特大陆吴忌寒以 170 亿元财富位列第7，快手宿华以 160 亿元的财富位列第8，大疆谢嘉以 145 亿元的财富位列第10。

据悉，本次发布排行榜的上榜门槛为20亿元，共有54位80后创业者入榜，比去年多4位，其中新上榜19位，下榜15位，总财富5983亿，平均财富首次突破100亿，达到111亿，比去年多15亿，平均年龄36岁，比去年大1岁。平均创业8年。

其中，软件服务超过游戏，成为80后成功创业者的主要财富来源，比去年多3人，有10人上榜;区块链比去年多1人，有8人上榜;传媒和娱乐比去年少1人，有5人;游戏、人工智能、金融科技、电子商务和教育科技各有4人;机器人有3人，投资有2人;新零售、共享经济、新能源汽车、传统制造业、贸易和餐饮各有1人。