RED Hydrogen 创始人宣布退休，全息手机项目终止

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息：日前 RED Hydrogen 创始人 Jim Jannard 在 RED 论坛中宣布，出于年龄和健康的原因他已经选择正式退休，与此同时其也将关停持续了两年多的 Hydrogen 手机项目。

图片来自 RED

RED Hydrogen One 是著名的相机制造商 RED 推出的首款智能手机，零售价格为 1295 美元。它最大的亮点是采用了一块 5.7 英寸的全息显示屏，用户无需配戴额外的 VR 头显或眼镜等即可感受手机上的多维度内容，它还搭载一颗支持 8K 的 3D 摄像头，机身右侧则是相机键和可用于指纹识别模块的电源键。但由于多次延期直到 2018 年 10 月在开始陆续发货，并且其实际表现与用户的期许落差很大。

而针对此前已经购买 Hydrogen One 的用户，Jim Jannard 则表示未来将会持续由 RED 提供后续服务，同时也说明日后准备推出的新款摄影机 Komodo 6K 将能与 Hydrogen One 搭配使用。