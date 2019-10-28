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OPPO副总裁沈义人谈5G：不存在真假之分 不同组网各有优劣

2019-10-28 09:44 稿源：站长之家  0条评论
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OPPO (2)

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：今日早间，OPPO副总裁沈义人在微博发表了自己对5G手机选购的建议，沈义人称，首批5G手机最好买集成Soc，因为从功耗上考虑集成SoC还是有优势;其次最好选双模的NSA和SA都支持的。沈义人表示自己完全不认同真假5G之说，他认为所谓的“真假”5G手机纯粹是被炒作。

随后，沈义人再发微博解释称，上述微博没有说谁优谁劣的意思，只是对于普通消费者来说不要被所谓的“真假5G”误导，作为厂商肯定希望大家买自己的产品，作为消费者来说购机之前要想清楚自己的需求是什么。电子产品“买新不买旧”的大原则错不了，但消费这回事还是适合自己的最好。5G不存在“真假”之分，不同组网方式各有“优劣”。之前有说过资费、覆盖、终端三者“共振”才会迎来“爆发期”，现在更多是是“尝鲜期”。

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在此前的2019 Qualcomm 5G 峰会上，OPPO 首席 5G 科学家唐海表示，5G 手机即将迎来规模化发展阶段，OPPO 会在年底前全球首发搭载高通双模 5G 芯片的手机，同时支持 SA 和 NSA。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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