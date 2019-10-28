快播创始人王欣谈区块链 不能低估了区块链的未来

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：昨日凌晨，快播创始人、深圳市云歌人工智能科技有限公司创始人、CEO王欣在微博发文表达了自己对区块链的看法。

王欣表示，我们不要高估了区块链的今天，但更不能低估了区块链的未来。区块链今天最重要的成果还只是理念布道，就是让大家看到了“信息互联网”的不足与“价值互联网”的趋势。但实现“价值互联网”，靠的不是单一的技术而是真正能普惠大众的应用。

此外，王欣还对区块链现阶段提出了三点建议：1、不要搞与币有关的公链，这是国家要做的事。2、区块链的初期阶段，更多的应用机会是ToG的联盟链。3、拥有大量用户群的传统互联网应用从今天开始应该思考区块链架构，从优化中台开始，把有必要上链的部分逐步上链。

今年8月，王欣推出了一款名为“灵鸽AI”的APP，“灵鸽AI”APP主打兼职平台的互联网+服务业务，产品中账号体系、VSIM卡运用了区块链底层技术。

据介绍，灵鸽app是一款通过人工智能的算法，进行有效的供需交易匹配，致力让沟通协作变得更加的便捷高效，找寻更多的机会，实现自我的价值。灵鸽里设有虚拟公司，每个人都可以通过提交一份创业计划书申请认证为虚拟公司创始人，并邀请朋友加入自己的虚拟公司。每个人都可以在灵鸽中添加最多 5 个技能，当有需求的用户通过灵鸽搜索服务的时候，有技能的人就可以接单赚钱。值得注意的是，虚拟公司合伙人可以从经理和员工做的服务抽取15%的提成，平台端可以从中抽取 5%的提成。