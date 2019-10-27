滴滴出行：9月份27名乘客、50名司机被列入黑名单

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息：滴滴、美团、嘀嗒、曹操等网约车出行平台在10月25日陆续陆续公布了安全管理整改工作总结报告。其中滴滴出行公布了 2019 年 9 月份违规的乘客、司机的管控处理名单，共有 77 人。

其中乘客 27 人，全部被停止服务 30 日，原因都是进线投诉过多，最少的 34 次，最多的竟然有 203 次。司机则有 50 人，武汉市的张师傅因为多次无理由取消订单，并诱导乘客取消订单，被永久停止服务，另外 49 人因多次有责取消订单，被停止服务 7 日。

在安全方面，滴滴还推出“小桔灯”计划，当司机受伤无法通话时，摇一摇手机即能向平台报备并录音，客服确认危险后通知当地同学进行现场处理。这是滴滴最新发布的“小桔灯”计划中的“摇一摇求助”安全产品，目前摇一摇求助功能正在重庆、济南、青岛等 21 个城市试点。

此外，滴滴称客服团队扩大至 9000 人。同时，持续清退平台上不符合《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》要求的司机和车辆，实施了派单合规性引导，逐步减少了对不合规人员和车辆派单。