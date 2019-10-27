腾讯安全团队：首次攻破超声波屏下指纹识别技术

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息：据新浪科技消息，在近日召开的GeekPwn2019 国际安全极客大赛上，腾讯安全玄武实验室披露了指纹识别领域的最新研究——自动化破解多种类型指纹识别。

腾讯方面表示，该研究通过提取用户在日常生活中留存的指纹，自动化进行克隆复原，进而通过各种指纹设备的验证。这次挑战也是国际上第一次成功攻破超声波屏下指纹识别技术。

指纹破解 攻击成本仅千余元

为了更好地传递指纹设备的安全研究，腾讯安全玄武实验室研究员陈昱在现场，邀请观众共同完成该研究项目展示。

在观众接触过一个玻璃水杯后，陈昱先是拿出手机拍摄观众留存在水杯上的指纹，随后在手机上调试之后“克隆”了一个全新的指纹，利用这个“新指纹”通过了该观众提前录好指纹的 3 台手机和 2 台考勤机的指纹识别，一共破解了使用电容、光学和超声波三种技术类型的指纹验证设备。

陈昱解释称，这是采用了屏幕图像采集技术以及指纹雕刻技术，首先通过使用特殊拍照方法提取手机、门锁、考勤机等物品上的指纹，经过指纹破解APP解析形成有效指纹信息，再借助雕刻机克隆指模，最后便可使用克隆指模通过各种验证。

陈昱表示，“这次攻击成本，硬件成本加在一起 1000 多元，软件只是一部手机、一个指纹破解App”。指纹破解App项目的前期积累已有半年，做全类型指纹破解项目的时间则是一个多月，指纹破解App能够在小面积的指纹残影情况下提取复刻有效指纹。

无需恐慌 完成攻破条件苛刻

不过他表示，用户无需过分恐慌，虽然该技术可对多种类型指纹识别进行自动化破解，但用户只需在日常使用中养成及时擦去指纹的习惯，即可大幅提升指纹设备安全。玄武实验室也已与多家指纹验证设备提供商进行沟通，推动该问题的解决。

他指出，完成攻破的条件苛刻，“所有攻击都是有条件的。我们今天的这个攻击，得拿到指纹，还得拿到攻击者的手机。条件其实也挺苛刻的。”

现场专家评委也表示，“现在无论是认证还是支付，其实用的都是多维度的技术，包括生物特征、环境特、行为特征和你的历史记录。不只是指纹特征来做这件事情”，同时，用户只需在日常使用中养成及时擦去指纹的习惯，即可大幅提升指纹设备安全。

安全需求 将迎来爆发式增长

腾讯副总裁丁珂在GeekPwn致辞中表示，伴随着产业互联网的到来，极客们开始进入了攻防“下一战”，也将他们肩负的安全使命推向了更加重要的地位。安全的本质，是人和人的对抗，其实就是攻防。

丁珂称，产业互联网时代，安全的重要性已经被提到前所未有的高度，安全需求也将迎来爆发式增长。通过多年的积累与沉淀，今天的GeekPwn已经成为了全球首个关注智能生活的安全极客平台、全球首个探索人工智能与专业安全的前沿平台、全球首个产业安全实战操练地。可以预见，它作为一个始终关注前沿安全议题的专业平台，在产业层面对前沿攻防的研究、对安全威胁的预演，对安全技术的探索，将在产业互联网中发挥更大的“护航”作用。