iPhone11系列韩国开售，第一天销量13万部

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息：据koreaherald消息，苹果今年旗舰手机iPhone11系列在周五韩国正式上市，根据业内人士介绍，iPhone11系列在韩国市场的第一天销量大约为13万部。

对比去年发布的iPhoneXS系列以及iPhoneXR的数据来看，iPhone11系列的销量有30%的增长，但比三星下半年旗舰三星Galaxy Note 10系列还是有一定差距，三星Galaxy Note 10系列当时发售的时候，第一天销量大约为22万部。

由于今年iPhone11对比去年的iPhoneXR，首发价格直接下降1000元人民币，使得今年iPhone11在中国国内的销量取得不错的成绩，根据瑞银报告指出，iPhone 11在中国热卖，直接拉升了苹果手机 9 月份在中国市场的需求量，相比去年同期疯狂增长 230%。

同时iPhone销量让苹果的股价再次重返10000亿美元大关，同时金融服务公司Cowen认为在 2019 年第四季度，苹果的营收将超过预期，在整个假日购物季中获得 900 亿美元收入，这也是得益于iPhone11的受欢迎。