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网易有道登陆纽交首日破发，跌26%

2019-10-26 10:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息：据新浪科技消息，网易有道10月25日(周五)正式登陆纽交所，股票代码“DAO”，开盘价13. 75 美元，较发行价 17 美元下跌19%，截止收盘，网易有道股价下跌26.47%报12. 5 美元，按收盘价计算，市值达 14 亿美元。

网易有道

北京时间 10 月 1 日凌晨，网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商，享有总计 84 万股ADS的超额配售权。

更新版招股书显示，网易有道计划在此次IPO中发行 560 万股ADS股份，以 17 美元/存托证券的定价计算，公开募资规模 9520 万美元，有道市值可达到 19 亿美元。

在此次发行的同时，网易有道将同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1. 25 亿美元的A类普通股。网易有道此次IPO总计融资规模为2. 202 亿美元。

招股书显示，今年上半年有道营收5. 49 亿元人民币，去年同期为3. 28 亿元人民币，同比增长67.67%，今年上半年，有道净亏损1. 68 亿元，去年同期净亏损为8275. 1 万元人民币，净亏损同比扩大102.89%。

2018 上半年，以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。招股书显示， 2019 上半年，智能学习业务收入3. 1 亿元，同比增长58.1%，占总营收的57.4%;在线广告收入为2. 3 亿，同比增长82.5%。

本次IPO完成前，丁磊实益持有29，751， 158 股普通股，持股比例为30.1%;周枫实益持有20，341， 200 股普通股，持股比例为20.6%;吴迎晖实益持有1，840， 000 股普通股，持股比例为1.9%。

机构股东方面，网易公司实益持有 65，387， 160 股普通股，持股比例为66.2%;网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20，341， 200 股普通股，持股比例为20.6%。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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