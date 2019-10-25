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靠谱？分析：未来五年比特币将涨至14-28万美元

2019-10-25 16:39 稿源：站长之家  0条评论
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比特币 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:dailyhodl报道，Albright Investment Group创始人Victor Dergunov在一篇文章中表示，未来几年美国流通的货币总量有望翻一番，这将为大规模的比特币和加密货币采用奠定基础。当各国央行推出新一轮“实际量化宽松”政策，比特币稀缺性和 2100 万枚的总供应量将成为焦点。

 他预计，美国将进入衰退期，推动美联储实施更为极端的“实际量化宽松”政策，到 2025 年将使美国的货币基础从 4 万亿美元增加一倍至约 8 万亿美元。

 随着通货膨胀的加剧，Dergunov认为作为一种货币和价值存储的加密货币的采用将会激增，使整个加密货币市值高达 10 万亿美元。Dergunov称，现在加密货币市值只有大约 2000 亿美元，未来将从目前的水平大约增加240% - 4900%。

此外，比特币市值占比目前约为66.5%。未来，即使比特币的主导地位下降到50%，但其市值仍将增长至2. 5 至 5 万亿美元左右。这意味着比特币的价格在未来 5 年将达到 14 万至 28 万美元。

Dergunov还指出，美国和其它国家政府禁止加密货币交易，以及扩大对加密交易所和钱包安全问题的担忧，这是可能阻碍市场发展的关键因素。

值得一提的是，最近比特币价格严重下跌，根据coinmarketcap数据显示，截至发稿时间，比特币价格为 7508 美元。

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